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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1 м, №1 - Харків (486852) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (5)
54,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
48,01 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
51,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
47,70 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
55,12
Економія: -0,10 грн
55,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
48,04 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
53,88
Економія: -0,68 грн
53,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
37,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
53,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
53,53
Економія: -0,42 грн
53,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
53,82
Економія: -0,52 грн
53,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
54,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
54,95 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
55,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
54,60
Економія: -0,17 грн
54,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
54,30
Економія: -0,08 грн
54,22 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
53,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
55,07
Економія: -0,23 грн
54,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
53,42
Економія: -0,10 грн
53,32 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
Всього: упаковка (1)
47,85 грн