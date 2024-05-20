АФФИДА анти МІГРЕНЬ ПЛАСТИР 20 мм х 20 мм, №5 - Одеса (465694) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 93 аптеках
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Всього: упаковка (2), 20 мм х 20 мм (3)
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Всього: 20 мм х 20 мм (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Ніжинська, 54
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Аптека акс соціальна
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Всього: 20 мм х 20 мм (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25