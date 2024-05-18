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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИЦіни в аптеках

АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДРАЗНЕНОЇ ТА ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ 40 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (495408) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
310,54
Економія: -44,72 грн
265,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
319,78
Економія: -42,80 грн
276,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
312,02
Економія: -48,89 грн
263,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
310,51
Економія: -58,82 грн
251,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
315,21
Економія: -63,52 грн
251,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
320,29
Економія: -44,43 грн
275,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
294,20 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (2)
232,50
Економія: -9,05 грн
223,45 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
313,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
318,28
Економія: -31,12 грн
287,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
307,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
320,93
Економія: -69,24 грн
251,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
316,29
Економія: -29,13 грн
287,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
316,68
Економія: -50,97 грн
265,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (1)
309,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
280,37 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
312,02
Економія: -49,00 грн
263,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
314,70
Економія: -51,68 грн
263,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (2)
271,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
309,00 грн