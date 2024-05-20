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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ АНТИГЕРПЕС флакон 4.5 мл - Запоріжжя (469849) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1)
40,84
Економія: -3,50 грн
37,34 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
35,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (4)
45,28 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (2)
38,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
37,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом