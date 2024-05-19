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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ГУБ серії "ЗИМОВИЙ ДОГЛЯД" 4.6 г - Львів (483182) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
52,32
Економія: -7,32 грн
45,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
51,97
Економія: -3,52 грн
48,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (5)
52,09
Економія: -6,64 грн
45,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
40,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (4)
52,39
Економія: -6,99 грн
45,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
44,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
51,68
Економія: -2,78 грн
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
30,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (1)
41,88 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 63
Всього: упаковка (1)
49,20 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: упаковка (2)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
41,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (3)
40,96 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (5)
53,39
Економія: -5,39 грн
48,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (1)
41,88 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 10
Всього: упаковка (1)
41,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (3)
44,19
Економія: -3,62 грн
40,57 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
43,50 грн