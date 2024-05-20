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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Запоріжжя (479954) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,30
Економія: -8,55 грн
72,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
85,94
Економія: -10,66 грн
75,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
102,40
Економія: -4,77 грн
97,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
86,11
Економія: -4,26 грн
81,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
87,59
Економія: -9,21 грн
78,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
87,65
Економія: -6,80 грн
80,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
87,42
Економія: -6,57 грн
80,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (1)
79,64
Економія: -8,05 грн
71,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
79,43
Економія: -7,84 грн
71,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
79,48
Економія: -7,89 грн
71,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
104,19
Економія: -6,56 грн
97,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
81,76
Економія: -4,01 грн
77,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
102,75
Економія: -15,03 грн
87,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
88,58
Економія: -17,18 грн
71,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
85,37
Економія: -7,85 грн
77,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
89,02
Економія: -10,82 грн
78,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
81,30
Економія: -10,24 грн
71,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 15
Всього: упаковка (1)
84,64
Економія: -3,79 грн
80,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
92,76
Економія: -14,29 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
93,04
Економія: -14,20 грн
78,84 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом