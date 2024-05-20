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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "Dr.SANTE COCONUT HAIR" 200 мл - Одеса (479954) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
87,15
Економія: -8,56 грн
78,59 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
92,54
Економія: -14,07 грн
78,47 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
89,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -10,20 грн
74,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
75,69
Економія: -5,92 грн
69,77 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
Всього: упаковка (1)
82,99
Економія: -11,19 грн
71,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,30
Економія: -9,50 грн
71,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
63,96
Економія: -2,16 грн
61,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (2)
77,90
Економія: -5,82 грн
72,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 57/2
Всього: упаковка (1)
77,97
Економія: -6,89 грн
71,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
104,96
Економія: -18,72 грн
86,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
103,14
Економія: -11,06 грн
92,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
105,32
Економія: -19,08 грн
86,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
81,63
Економія: -10,15 грн
71,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
87,55
Економія: -16,05 грн
71,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
79,58
Економія: -7,28 грн
72,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
89,52
Економія: -9,03 грн
80,49 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
84,51
Економія: -7,09 грн
77,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -11,53 грн
78,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
85,93
Економія: -14,43 грн
71,50 грн