АРГІС СВІЧКИ (СУПОЗИТОРІЇ) ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії 1.4 г, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (553622) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Класна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Астарта
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Науки, 64
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом