Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 510,77 Економія: -30,77 грн 480,00 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121 Всього: упаковка (1) 578,26 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 559,68 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 18 Всього: упаковка (1) 548,35 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41 Всього: упаковка (1) 577,73 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Практична, 2 Всього: упаковка (1) 480,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16 Всього: упаковка (1) 508,80 грн Забронювати

Онлайн №2 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21 Всього: упаковка (1) 508,80 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Полтавський Шлях, 136 Всього: упаковка (1) 577,82 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 1 Всього: упаковка (2) 575,16 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 576,70 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (2) 581,35 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А Всього: упаковка (2) 579,34 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чугуїв, вул. Торгова, 3-А Всього: упаковка (1) 574,38 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 3 Всього: упаковка (1) 548,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (1) 461,55 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (2) 492,62 грн