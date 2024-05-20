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APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ШАМПУНЬ З ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА АЛОЕ 250 мл - Запоріжжя (475073) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
424,21
Економія: -21,89 грн
402,32 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
468,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (1)
418,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
428,47
Економія: -26,15 грн
402,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
426,12 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (1)
361,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
Всього: упаковка (1)
440,85 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Магеля Віталія, 15
Всього: упаковка (1)
410,78 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (2)
388,93 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Всього: упаковка (1)
439,92 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом