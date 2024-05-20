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АНТИПЕРСПІРАНТ РОЛИКОВИЙ тм EUCERINN лінія DEO 24 ГОДИНИ ЗАХИСТУ ДЛЯ ГІПРЕЧУТЛИВОЇ І СХИЛЬНОЇ ДО АЛЕРГІЧН. РЕАКЦІЙ ШКІРИ 50 мл - Запоріжжя (178569) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
383,61
Економія: -60,84 грн
322,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
350,34
Економія: -36,18 грн
314,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
314,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
407,41
Економія: -32,11 грн
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
389,22
Економія: -29,36 грн
359,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
407,95
Економія: -78,31 грн
329,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
385,10
Економія: -52,68 грн
332,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
371,22
Економія: -27,36 грн
343,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
396,78
Економія: -41,36 грн
355,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
348,11
Економія: -35,41 грн
312,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
314,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
400,63
Економія: -25,33 грн
375,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
385,25
Економія: -24,64 грн
360,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
383,17
Економія: -25,90 грн
357,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: упаковка (1)
297,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
314,87 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
385,14
Економія: -26,38 грн
358,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
353,19
Економія: -22,87 грн
330,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
382,28
Економія: -22,42 грн
359,86 грн