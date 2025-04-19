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Інтеста (Intesta)
Інтеста (Intesta)
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
323.4 км
Інтеста капсули №60
Biolek
444,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
753.3 км
Інтеста капсули №60
Biolek
668,03
Економія при броні:
-31,23 грн
636,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
757.0 км
Інтеста капсули №60
Biolek
663,17
Економія при броні:
-26,37 грн
636,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
757.0 км
Інтеста капсули №60
Biolek
508,32
Економія при броні:
-30,72 грн
477,60
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
814.2 км
Інтеста капсули №60
Biolek
408,99
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, просп. Науки, 74-К
816.2 км
Інтеста капсули №60
Biolek
500,94
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
816.6 км
Інтеста капсули №60
Biolek
134,56
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
816.6 км
Інтеста капсули №60
Biolek
513,67
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
832.7 км
Інтеста капсули №60
Biolek
517,57
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
870.7 км
Інтеста капсули №60
Biolek
536,58
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
872.4 км
Інтеста капсули №60
Biolek
542,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
872.4 км
Інтеста капсули №60
Biolek
537,44
грн
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