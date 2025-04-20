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Інтеста (Intesta)
Інтеста (Intesta)
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
121.7 км
Інтеста капсули №60
Biolek
517,57
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
133.4 км
Інтеста капсули №60
Biolek
134,56
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
133.9 км
Інтеста капсули №60
Biolek
513,67
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
134.5 км
Інтеста капсули №60
Biolek
408,99
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
135.7 км
Інтеста капсули №60
Biolek
500,94
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
194.6 км
Інтеста капсули №60
Biolek
536,58
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
196.2 км
Інтеста капсули №60
Biolek
542,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
196.8 км
Інтеста капсули №60
Biolek
537,44
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
205.0 км
Інтеста капсули №60
Biolek
506,88
Економія при броні:
-29,28 грн
477,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
205.0 км
Інтеста капсули №60
Biolek
662,21
Економія при броні:
-25,41 грн
636,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
205.2 км
Інтеста капсули №60
Biolek
666,69
Економія при броні:
-29,89 грн
636,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
395.1 км
Інтеста капсули №60
Biolek
444,08
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
750.6 км
Інтеста капсули №60
Biolek
506,48
грн
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