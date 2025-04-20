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Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
69.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
325,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
70.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
297,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
72.6 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
304,70
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
84.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
298,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
100.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
320,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
121.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
326,60
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
125.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
295,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
129.7 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
308,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
300,40
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
292,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
176.6 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
294,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
365.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
325,60
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
368.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
308,03
Економія при броні:
-16,49 грн
291,54
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
373.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
328,40
грн
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