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Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Вінниця
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Прилуки, вул. Переяславська, 3
316.7 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
299,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
343.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
294,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
350.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
305,51
Економія при броні:
-13,97 грн
291,54
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
357.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
328,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
389.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
300,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
389.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
283,70
грн
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Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
389.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
268,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
390.7 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
272,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
393.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
300,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
454.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
298,60
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
477.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
304,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
486.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
325,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
492.6 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
297,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
559.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
294,40
грн
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