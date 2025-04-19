Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
308,41
Економія при броні: -16,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
256.1 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
264.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
276.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
286.1 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
303.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
370.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
388.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
394.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
401.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
463.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
473.6 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор