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Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Київ
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
132.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
299,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Олександрія, просп. Соборний, 87
272.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
270,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
339.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
300,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
342.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
272,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
348.1 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
283,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
349.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
276,40
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
353.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
268,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
365.8 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
274,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
385.7 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
280,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
393.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
325,70
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
398.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
273,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
452.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
302,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
454.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
294,40
грн
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