Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
13.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
82.1 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
107.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
115.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
125.7 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.6 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
137.4 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
301.3 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
387.0 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
303,40
Економія при броні: -11,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
393.5 км
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл №1
Фармацевтична Компанія Біостимулятор