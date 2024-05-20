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Vitagen Woman's Health Special капсули, №60 - Запоріжжя (922925) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
644,70
Економія: -244,70 грн
400,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Підлісна, 1
Всього: упаковка (1)
564,10
Економія: -164,10 грн
400,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
411,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом