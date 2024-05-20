Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 49 хв Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 4-Д Всього: упаковка (1) 644,70 Економія: -244,70 грн 400,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 19 хв Графік роботи Київ, вул. Підлісна, 1 Всього: упаковка (1) 564,10 Економія: -164,10 грн 400,00 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 49 хв Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 411,50 грн