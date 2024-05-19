Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Київ, вул. Підлісна, 1 Всього: упаковка (1) 564,10 Економія: -164,10 грн 400,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, просп. Лобановського, 4-Д Всього: упаковка (1) 644,70 Економія: -244,70 грн 400,00 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється за 48 хв Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 411,50 грн