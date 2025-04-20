Київ
Бронхотонік з плющем сироп від кашлю дитячий (Bronchotonic with ivy syrup from coughing for kids)

Бронхотонік з плющем сироп від кашлю дитячий (Bronchotonic with ivy syrup from coughing for kids)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
347.0 км
СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ "БРОНХОТОНІК З ПЛЮЩЕМ" сироп флакон 100 мл №1
Ключі Здоров'я
104,70
Економія при броні: -27,04 грн
77,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
348.2 км
СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ "БРОНХОТОНІК З ПЛЮЩЕМ" сироп флакон 100 мл №1
Ключі Здоров'я
93,70
Економія при броні: -24,25 грн
69,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
359.2 км
СИРОП ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ "БРОНХОТОНІК З ПЛЮЩЕМ" сироп флакон 100 мл №1
Ключі Здоров'я
69,04
Економія при броні: -2,51 грн
66,53 грн
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