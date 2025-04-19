Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
961,79
Економія при броні: -59,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
920,72
Економія при броні: -119,84 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
944,69
Економія при броні: -143,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
930,69
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
307,94
Економія при броні: -41,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
630,09
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
949,50
Економія при броні: -47,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
312,57
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
930,31
Економія при броні: -148,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
960,06
Економія при броні: -58,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
947,62
Економія при броні: -166,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
3.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
940,61
Економія при броні: -159,34 грн