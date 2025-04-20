Львів (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
646,38
Економія при броні: -39,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
933,15
Економія при броні: -124,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
866,90
Економія при броні: -45,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
935,37
Економія при броні: -134,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
895,40
Економія при броні: -73,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
937,50
Економія при броні: -136,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн