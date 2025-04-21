Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
933,77
Економія при броні: -169,56 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
950,23
Економія при броні: -47,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
927,56
Економія при броні: -163,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
309,49
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
945,68
Економія при броні: -44,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
941,20
Економія при броні: -39,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
641,54
Економія при броні: -40,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
640,93
Економія при броні: -39,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
953,75
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
964,04
Економія при броні: -62,11 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
610,79
Економія при броні: -114,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
959,89
Економія при броні: -195,24 грн