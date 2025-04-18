Харків (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
932,89
Економія при броні: -31,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
937,68
Економія при броні: -139,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
596,76
Економія при броні: -48,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
919,26
Економія при броні: -147,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
942,42
Економія при броні: -40,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
949,76
Економія при броні: -48,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
922,36
Економія при броні: -129,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
931,20
Економія при броні: -138,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
935,67
Економія при броні: -34,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
955,52
Економія при броні: -53,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
960,01
Економія при броні: -57,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Кандівак капсули №30
Bioveta
903,50 грн