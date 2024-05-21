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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Запоріжжя (773349) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
67,37
Економія: -6,32 грн
61,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
72,66
Економія: -4,71 грн
67,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
71,59
Економія: -2,59 грн
69,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
68,00
Економія: -2,00 грн
66,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
63,66
Економія: -2,76 грн
60,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
68,61
Економія: -10,82 грн
57,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
62,53
Економія: -3,53 грн
59,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
64,58
Економія: -5,55 грн
59,03 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
63,04
Економія: -5,15 грн
57,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
59,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (6)
60,05
Економія: -4,68 грн
55,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
39,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
72,04
Економія: -3,04 грн
69,00 грн
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Всього: упаковка (1)
76,04
Економія: -12,69 грн
63,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
72,12
Економія: -14,33 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
60,03
Економія: -2,24 грн
57,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
60,13
Економія: -3,13 грн
57,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
75,50
Економія: -15,66 грн
59,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (6)
67,03
Економія: -7,19 грн
59,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 17
Всього: упаковка (1)
68,48
Економія: -9,42 грн
59,06 грн