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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Одеса (773349) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
82,04
Економія: -24,25 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
84,95
Економія: -10,41 грн
74,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
79,31
Економія: -21,52 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
71,67
Економія: -5,80 грн
65,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (1)
63,95
Економія: -7,13 грн
56,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -13,14 грн
70,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (4)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (3)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
Всього: упаковка (2)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
Всього: упаковка (1)
62,70 грн