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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Львів (773349) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
68,64
Економія: -8,02 грн
60,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
80,22
Економія: -22,43 грн
57,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
77,39
Економія: -10,79 грн
66,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
82,30
Економія: -24,51 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -16,71 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (3)
59,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
88,83
Економія: -31,04 грн
57,79 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 102
Всього: упаковка (1)
62,13
Економія: -4,34 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Всього: упаковка (2)
59,15 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Солонка, вул. Стрийська, 1-К
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -34,01 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
Всього: упаковка (1)
86,60
Економія: -28,81 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 3
Всього: упаковка (2)
74,53
Економія: -16,74 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 30
Всього: упаковка (2)
79,90
Економія: -22,11 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 73
Всього: упаковка (1)
82,94
Економія: -25,15 грн
57,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 11-А
Всього: упаковка (1)
82,22
Економія: -24,43 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
Всього: упаковка (2)
71,30
Економія: -13,51 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
Всього: упаковка (1)
59,15 грн