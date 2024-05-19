БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Харків (773349) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Милосердя
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14