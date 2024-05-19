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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Харків (773349) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
76,83
Економія: -19,04 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
59,85
Економія: -2,06 грн
57,79 грн
Милосердя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (6)
70,50 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
67,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
64,58
Економія: -3,73 грн
60,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
77,31
Економія: -9,41 грн
67,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Всього: упаковка (1)
75,10
Економія: -17,31 грн
57,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
63,57
Економія: -5,06 грн
58,51 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
67,60
Економія: -9,81 грн
57,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
59,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (17)
62,41
Економія: -2,73 грн
59,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
74,28
Економія: -11,98 грн
62,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
74,46
Економія: -11,32 грн
63,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (4)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (1)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 86-А
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
59,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
72,21
Економія: -5,29 грн
66,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
72,72
Економія: -7,43 грн
65,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
Всього: упаковка (1)
62,70 грн