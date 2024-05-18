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БЕРЕШ ВІТАМІН C 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (773349) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
73,22
Економія: -11,33 грн
61,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
73,23
Економія: -11,34 грн
61,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (2)
52,85
Економія: -11,25 грн
41,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
72,47
Економія: -10,75 грн
61,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
63,10
Економія: -2,20 грн
60,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
73,22
Економія: -3,32 грн
69,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
59,85
Економія: -2,06 грн
57,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
73,28
Економія: -13,51 грн
59,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (1)
60,51
Економія: -2,74 грн
57,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (2)
76,95
Економія: -12,78 грн
64,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
59,95
Економія: -2,16 грн
57,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (2)
62,80
Економія: -5,01 грн
57,79 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
69,12
Економія: -6,75 грн
62,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
69,00
Економія: -5,77 грн
63,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (7)
68,31
Економія: -4,72 грн
63,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
59,15 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (1)
72,60
Економія: -14,81 грн
57,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (4)
64,72
Економія: -11,77 грн
52,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
71,24
Економія: -10,52 грн
60,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -19,71 грн
57,79 грн