БЕРЕШ ВІТАМІН C 500 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг, №10 - Харків (773348) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 122
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Величковського, 40
Альго-фарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом