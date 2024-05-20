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АВЕН КЛІНАНС ВУМЕН НІЧНИЙ КРЕМ 30 мл - Одеса (764317) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
961,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
961,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
1069,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
961,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
895,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
979,00 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
929,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
929,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
976,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
961,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
961,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
942,84 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
895,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
972,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
814,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
895,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
907,95
Економія: -27,24 грн
880,71 грн