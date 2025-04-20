Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,05
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,32
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,35
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
63.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,55
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
67.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,35
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
70.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,91
Економія при броні: -1,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
135.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
229.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
39,87
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
247.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,95
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
287.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,47
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
627.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
735.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
252.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi