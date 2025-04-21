Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
39,87
Економія при броні: -2,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
132.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
133.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,32
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
136.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,05
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
137.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,35
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 31
138.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,55
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
138.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,35
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
140.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,91
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
193.6 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,47
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
307.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,95
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
500.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
611.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
341.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi