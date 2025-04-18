Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,47
Економія при броні: -1,46 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
188.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,68
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
191.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,01
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,79
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
195.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,13
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
197.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,51
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
251.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,11
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
257.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
308.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,51
Економія при броні: -1,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
319.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
335.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
38,88
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
671.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
753.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
74.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi