Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,94
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
29,09
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,84
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
8.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,51
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
28,27
Економія при броні: -0,96 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
71.9 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
26,42
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
77.8 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
138.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
190.2 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,94
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
201.5 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
38,78
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
237.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
27,64
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
594.0 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
35,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
696.3 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шевченкове, вул. Ринкова, 1/2
212.1 км
ДЕЗЕКОН ОМ саше 20 мл №1
Baltiachemi