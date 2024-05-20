Всі аптеки України
BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВЦіни в аптеках

BROS СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 100 мл, №1 - Запоріжжя (340398) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -13,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
85,00
Економія: -17,00 грн
68,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (8)
76,00
Економія: -8,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
81,00
Економія: -13,00 грн
68,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -17,00 грн
68,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (4)
89,00
Економія: -9,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (2)
89,00
Економія: -9,00 грн
80,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -16,00 грн
79,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (2)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
95,00
Економія: -15,00 грн
80,00 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (3)
139,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (3)
141,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (2)
141,20
Економія: -1,40 грн
139,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (3)
140,64 грн