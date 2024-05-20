BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ І МОШОК MAX 90 мл, №1 - Запоріжжя (775507) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Аптека соціальних цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Покровське, вул. Галайди, 105/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28