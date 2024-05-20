BROS АЕРОЗОЛЬ ВІД КОМАРІВ І КЛІЩІВ 90 мл, №1 - Запоріжжя (201917) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Народна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Покровське, вул. Галайди, 105/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 36-Б