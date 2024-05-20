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АХД 2000 ЕКСПРЕСЦіни в аптеках

АХД 2000 ЕКСПРЕС рідина 1000 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Запоріжжя (672962) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
Всього: упаковка (6)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (10)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (11)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
228,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (3)
242,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 34/1
Всього: упаковка (2)
220,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Українських Перемог, 2
Всього: упаковка (3)
228,24 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Всього: упаковка (1)
230,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала, 62
Всього: упаковка (1)
280,10 грн
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
235,50 грн
Мілана
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 2
Всього: упаковка (1)
235,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (2)
216,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
262,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (1)
222,80 грн
Єлизавета
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
Всього: упаковка (3)
235,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (4)
208,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
262,50 грн
Марія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
Всього: упаковка (2)
235,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
213,90 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (2)
235,50 грн