Всі аптеки України
АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 5 л, №1 - Запоріжжя (672552) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
1001,34 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
929,00 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
982,39 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Шевченка, 21-В
Всього: упаковка (1)
988,22 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
988,22 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом