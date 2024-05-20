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АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 1000 мл з дозатором, №1 - Одеса (605216) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
369,81 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
Всього: упаковка (1)
490,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Всього: упаковка (1)
490,65 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
355,00
Економія: -28,40 грн
326,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
486,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (1)
370,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Князя Романа, 9
Всього: упаковка (1)
488,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
485,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (2)
487,79 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
283,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом