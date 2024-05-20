Всі аптеки України
АХД 2000 УЛЬТРАЦіни в аптеках

АХД 2000 УЛЬТРА флакон 250 мл з дозатором, №1 - Запоріжжя (358849) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
127,46 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (1)
94,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (2)
119,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
Всього: упаковка (2)
95,22 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (7)
119,27 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
Всього: упаковка (1)
95,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Красноград, вул. Полтавська, 91-А
Всього: упаковка (1)
95,09 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
127,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (1)
118,47 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
Всього: упаковка (2)
95,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
Всього: упаковка (2)
94,97 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ньютона, 98
Всього: упаковка (2)
96,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
95,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 175
Всього: упаковка (1)
95,91 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
82,95 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (2)
94,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 11
Всього: упаковка (5)
96,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
120,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
95,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
120,47 грн