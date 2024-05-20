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БАЦИЛЛОЛ® АФЦіни в аптеках

БАЦИЛЛОЛ® АФ розчин флакон 1000 мл, №1 - Львів (51386) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
541,31
Економія: -35,57 грн
505,74 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
557,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
475,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
587,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом