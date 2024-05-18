БАЦИЛЛОЛ® АФ розчин флакон 1000 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (51386) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом