БАЦИЛЛОЛ® АФ розчин флакон 500 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (51385) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом