Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б Всього: упаковка (5) 254,50 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2 Всього: упаковка (1) 243,50 грн

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Деревлянська, 8 Всього: упаковка (1) 285,00 грн

Альго-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Прилужна, 4/15 Всього: упаковка (1) 265,00 грн