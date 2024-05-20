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NOW FOODS SILYMARIN капсули 150 мг, №30 - Запоріжжя (709379) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
283,37
Економія: -12,68 грн
270,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
282,97
Економія: -24,05 грн
258,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
299,24 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -31,00 грн
206,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 8-А
Всього: упаковка (1)
302,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
275,42
Економія: -16,42 грн
259,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Космічна, 27-Л
Всього: упаковка (1)
296,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
Всього: упаковка (1)
269,54
Економія: -10,54 грн
259,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
264,42
Економія: -14,31 грн
250,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 5
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
Всього: упаковка (1)
300,38
Економія: -31,60 грн
268,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47-А
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -67,51 грн
253,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
262,60
Економія: -8,71 грн
253,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
Всього: упаковка (1)
274,83
Економія: -13,83 грн
261,00 грн