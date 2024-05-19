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NOW FOODS SILYMARIN капсули 150 мг, №30 - Львів (709379) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
293,73
Економія: -30,38 грн
263,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
265,43
Економія: -21,37 грн
244,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
242,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (1)
321,99
Економія: -68,51 грн
253,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
329,55
Економія: -9,89 грн
319,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
293,99
Економія: -40,51 грн
253,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 178
Всього: упаковка (1)
236,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -67,51 грн
253,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -77,51 грн
253,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
244,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:45
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -90,51 грн
253,48 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1)
253,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: упаковка (1)
236,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
298,57
Економія: -63,76 грн
234,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
Всього: упаковка (1)
320,99
Економія: -67,51 грн
253,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (1)
247,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Перемишльська, 5-З
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -87,51 грн
253,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: упаковка (1)
236,22 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 4
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -47,51 грн
253,48 грн