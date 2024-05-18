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NOW FOODS SILYMARIN капсули 150 мг, №30 - Харків (709379) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
295,77 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
303,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Всього: упаковка (1)
277,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
278,84
Економія: -24,32 грн
254,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (1)
298,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
287,65 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
Всього: упаковка (2)
254,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
295,91
Економія: -23,12 грн
272,79 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
262,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Всього: упаковка (1)
255,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
271,07
Економія: -68,07 грн
203,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
297,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Всього: упаковка (2)
288,53 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
276,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
261,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
295,67
Економія: -30,14 грн
265,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
249,00 грн