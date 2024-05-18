NOW FOODS SILYMARIN капсули 150 мг, №30 - Харків (709379) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 106
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
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Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покотилівка, вул. Незалежності, 58
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26